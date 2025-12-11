PM मोदी-पुतिन की सेल्फी देखकर ट्रंप पर बौखला उठे अमेरिकी सांसद, कहा- हमारे दुश्मन के पास भारत को भेजकर आप…

डोव ने कहा कि ट्रंप की जबरदस्ती वाली पॉलिसी का यह नतीजा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- भारत के प्रति ट्रंप की पॉलिसी को सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम अपना नुकसान करने के लिए अपनी नाक काट रहे हैं। पीएम मोदी और पुतिन की जो तस्वीर सामने आई है, वह हजारों शब्दों के बराबर है।