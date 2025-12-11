PM मोदी-पुतिन की सेल्फी देखकर ट्रंप पर बौखला उठे अमेरिकी सांसद, कहा- हमारे दुश्मन के पास भारत को भेजकर आप…

पीएम मोदी-पुतिन की सेल्फी को लेकर अमेरिका में सियासत तेज। (फोटो- IANS)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार वाली सेल्फी देखकर अमेरिकी सांसद कामलागर डोव अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि पुतिन और मोदी की केवल एक तस्वीर हजारों शब्द बयां कर रही है।
डोव ने कहा कि ट्रंप की जबरदस्ती वाली पॉलिसी का यह नतीजा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- भारत के प्रति ट्रंप की पॉलिसी को सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम अपना नुकसान करने के लिए अपनी नाक काट रहे हैं। पीएम मोदी और पुतिन की जो तस्वीर सामने आई है, वह हजारों शब्दों के बराबर है।
डोव ने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी को हमारे दुश्मनों की बाहों में धकेलकर आपको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला है। हमें अब भारत के साथ तनाव को कम करने और अमेरिका की खुशहाली, सिक्योरिटी व ग्लोबल लीडरशिप के लिए जरूरी कोऑपरेशन पर लौटने के लिए बहुत तेजी से काम करना होगा
इस कार्यक्रम में अमेरिका की एक और सांसद प्रमिला जयपाल भी मौजूद थीं। उन्होंने ट्रेड में रुकावटों और इमिग्रेशन पॉलिसी पर चिंता जताई। जो भारत-अमेरिका के आर्थिक व लोगों के बीच संबंधों पर असर डाल रही हैं।
जयपाल ने दोनों देशों पर असर डाल रही टैरिफ चुनौतियों को लेकर कहा- हम भी टैरिफ को लेकर कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया दोनों जगहों पर इसका बुरा परिणाम दिखा है। ये टैरिफ इंडिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिकन बिजनेस व कंज्यूमर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बता दें कि अब ट्रंप ने भारत के चावल एक्सपोर्ट पर नए टैरिफ लगने की चेतावनी दी है। उन्होंने भारत पर अमेरिकन मार्केट में सस्ता चावल डंप करने और अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
अमेरिका ने अगस्त 2025 में कई भारतीय सामानों पर 50 परसेंट टैरिफ लगाया था। रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने यह कदम उठाया था।
ट्रंप की नई चेतावनी ने पहले से ही मुश्किल बातचीत में नई अनिश्चितता जोड़ दी है, जिससे दोनों देशों के बीच और ट्रेड टकराव का खतरा बढ़ गया है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग