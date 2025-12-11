‘ये सोचने का काम हमारा है, ना कि…’, ट्रंप के किस बयान पर उखड़े जेलेंस्की? छिड़ गई जुबानी जंग

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जेलेंस्की पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाया और यूक्रेन की डेमोक्रेटिक स्थिति पर शक जताया। उन्होंने कहा- यूक्रेन में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। आप जानते हैं, वे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां यह अब डेमोक्रेसी नहीं रह जाती।