11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘ये सोचने का काम हमारा है, ना कि…’, ट्रंप के किस बयान पर उखड़े जेलेंस्की? छिड़ गई जुबानी जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की आलोचना की, उनसे रूस के साथ युद्ध को लेकर रियलिस्टिक होने और अगला चुनाव कराने की मांग की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 11, 2025

Trump Putin Summit 2025 zelensky reaction

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: X Handle Thee Krishna.)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल, ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन और जेलेंस्की की जमकर आलोचना की थी। इस पर जेलेंस्की ने भी कड़ा जवाब दिया है।

ट्रंप ने बुधवार को कहा कि जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध को लेकर रियलिस्टिक होना होगा। अब उनसे यह भी सवाल पूछना चाहिए कि यूक्रेन अपना अगला चुनाव कब कराने का इरादा रखता है।

तीन देशों के नेताओं से बातचीत के बाद ट्रंप ने दिया बयान

ट्रंप की यह टिप्पणी फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं के साथ उनकी अलग-अलग फोन पर हुई बातचीत के बाद आई।

उन्होंने कहा कि बातचीत में यूक्रेन के बारे में मजबूती से चर्चा हुई। यूरोपियन लीडर इस वीकेंड तक यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन दोनों के साथ एक जॉइंट मीटिंग चाहते हैं।

ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन को लेकर यूरोपियन लीडर इस वीकेंड हम दोनों के साथ मीटिंग करेंगे और वे जो भी जवाब देंगे, उसके आधार पर हम कोई फैसला करेंगे।

यूक्रेन को फिर से सोचना पड़ सकता है- ट्रंप

ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध जारी रहने पर कीव को अपनी उम्मीदों पर फिर से सोचना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि यूक्रेन में कब तक चुनाव होता है।

बता दें कि जैसे-जैसे यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई अपने तीसरे साल में जा रही है, जेलेंस्की के मैंडेट और युद्ध के समय चुनाव की संभावना पर सवाल फिर से उठने लगे हैं।

जेलेंस्की पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जेलेंस्की पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाया और यूक्रेन की डेमोक्रेटिक स्थिति पर शक जताया। उन्होंने कहा- यूक्रेन में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। आप जानते हैं, वे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां यह अब डेमोक्रेसी नहीं रह जाती।

जेलेंस्की का जवाब

इस पर जेलेंस्की ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होने कहा- अगर यूक्रेन की पार्लियामेंट और इंटरनेशनल पार्टनर सहमत होते हैं तो वह अगले तीन महीनों के अंदर एक नेशनल वोट ऑर्गनाइज करने के लिए तैयार हैं।

इसके साथ, उन्होंने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा कि यह सोचने का काम यूक्रेन के लोगों का है, दूसरे देशों के लोगों के लिए नहीं। बता दें कि जेलेंस्की का पांच साल का टर्म मई 2024 में खत्म हो गया है।

क्या कहता है यूक्रेन का संविधान?

यूक्रेन का संविधान मार्शल लॉ के दौरान नेशनल इलेक्शन पर रोक लगाता है, जो 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद से लागू है।

यहां तक ​​कि घरेलू राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि अभी इलेक्शन कराना असुरक्षित और प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि मिसाइल हमले चल रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात हैं और वोटर्स-पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

11 Dec 2025 07:56 am

Hindi News / World / ‘ये सोचने का काम हमारा है, ना कि…’, ट्रंप के किस बयान पर उखड़े जेलेंस्की? छिड़ गई जुबानी जंग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

PM मोदी-पुतिन की सेल्फी देखकर ट्रंप पर बौखला उठे अमेरिकी सांसद, कहा- हमारे दुश्मन के पास भारत को भेजकर आप…

Is Donald Trump not happy with Prime Minister Narendra Modi's meeting with Russian President Vladimir Putin?
विदेश

अमेरिका जाने के लिए नई शर्त! इन 42 देशों के नागरिकों को बतानी होगी 5 साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री

Visitors in USA
विदेश

9 करोड़ में मिलेगी अमेरिका की नागरिकता, लॉन्च हुआ ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’

Trump Gold Card
विदेश

कोमा में जिंदगी-मौत से जूझ रही हिंदुस्तान की बेटी, अमेरिका में उसके साथ क्या हुआ, क्यों थाने के चक्कर काट रहे हैं पिता?

Indian Girl Coma In USA
विदेश

जापान में 2 दिन के भीतर दोबारा आया जोरदार भूकंप, फिर मंडराया सुनामी का खतरा

Earthquake
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.