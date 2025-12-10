जापान में 2 दिन के भीतर दोबारा आया जोरदार भूकंप, फिर मंडराया सुनामी का खतरा

भूकंप का केंद्र आओमोरी प्रांत के समुद्री इलाकों से लगभग 80 किलोमीटर दूर और करीब 54 किलोमीटर की गहराई में था, जैसा कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने बताया। इससे पहले आए बड़े झटकों के कारण होक्काइडो, आओमोरी और इवाते तटवर्ती जिलों में सुनामी चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें 3 मीटर तक ऊँची लहरों की संभावना जताई गई थी। बाद में दर्ज लहरें कम होने के कारण यह चेतावनी घटाकर सलाह (एडवाइजरी) में बदल दी गई।