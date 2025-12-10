नोबेल शांति पुरस्कार: मारिया वेनेजुएला से क्यों नहीं निकलीं, समारोह में बेटी के पहुंचने पर उठे सवाल

\Maria Corina Machado Nobel Prize: इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ओस्लो में आयोजित पुरस्कार समारोह (Nobel Peace Prize ceremony) में शामिल नहीं हो सकीं। इस समारोह में उनकी जगह उनकी बेटी एना कोरिना सोसा मचाडो (Maria Corina Machado daughter)ने उनका भाषण दिया और पुरस्कार ग्रहण किया। आयोजकों ने पुष्टि की कि मचाडो ओस्लो नहीं पहुंच पाईं, और इस स्थिति में उनकी बेटी को पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई। ध्यान रहे कि मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado Nobel Prize) पिछले एक साल से वेनेजुएला की सरकार (Venezuela political crisis) से बचते हुए छिप कर रह रही हैं।