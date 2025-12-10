‘वह खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ’: भाषण देते-देते अचानक ट्रंप ने किस महिला के बारे में कही ये बात

डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट। (फोटो: द वॅाशिंगटन पोस्ट)
Trump's comments on Caroline Levitt: अपने बोलने की बेबाक स्टाइल के लिए मशहूर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump) ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट (Caroline Levitt) की जम कर तारीफ की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली में ट्रंप अपना आर्थिक प्लान बता रहे थे, लेकिन बात घूम-फिर कर अपनी 28 साल की प्रेस सेक्रेटरी के रूप सौंदर्य (Trump's comments on Caroline Levitt) पर आ गई। इस बयान के कारण उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं।
ट्रंप ने उत्साही भीड़ से चुटीले अंदाज में पूछा, “आज हमारी सुपरस्टार कैरोलिन भी हमारे साथ हैं। क्या वो शानदार नहीं हैं?” भीड़ की तालियों के बीच ट्रंप ने कैरोलिन की शारीरिक सुंदरता और कॉन्फिडेंस की खुल कर तारीफ की। ध्यान रहे कि 79 साल के ट्रंप और कैरोलिन के बीच उम्र का बड़ा फासला है – पूरे 51 साल! फिर भी ट्रंप बोले, “जब कैरोलिन टीवी पर आती हैं, तो पूरी बहस पर छा जाती हैं। उसका खूबसूरत चेहरा और होंठ… जैसे छोटी मशीन गन चल रही हो – रट-रट-रट! वे बिना रुके बोलती ही चली जाती हैं।”
ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, “कैरोलिन को डर किस बात का है ? क्योंकि हमारी पॉलिसी सही हैं। हम महिला स्पोर्ट्स में पुरुषों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, ट्रांसजेंडर इश्यू पर जबरदस्ती नहीं कर रहे और बॉर्डर भी खुला नहीं रखा। दूसरे साइड का प्रेस सेक्रेटरी बनना तो बहुत टफ जॉब होता है!” ट्रंप ने कैरोलिन पहली बार तारीफ नहीं की है। उन्होंने अगस्त में एक इंटरव्यू के दौरान भी ऐसी ही बातें कही थीं। बोले, “उसका चेहरा, दिमाग और होंठ… जैसे मशीन गन! ऐसा लगता है, कैरोलिन से बेहतर प्रेस सेक्रेटरी मुझे कभी नहीं मिली।”
न्यू हैम्पशायर की रहने वाली कैरोलिन ट्रंप के पहले कार्यकाल (2019-2021) में असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं। उन्होंने 2022 में कांग्रेस चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। वे जनवरी 2025 से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस की मुख्य प्रेस सचिव हैं। खास बात यहै कि सिर्फ 28 साल की उम्र में वो अमेरिकी इतिहास की सबसे युवा व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी बन गईं। ट्रंप की टीम में वो पांचवीं प्रेस सेक्रेटरी हैं, लेकिन दूसरे टर्म की पहली प्रेस सेक्रेटरी।
पर्सनल लाइफ में कैरोलिन की शादी 60 साल के रियल एस्टेट डवलपर निकोलस रिकियो से हुई है। दोनों का एक बेटा निको भी है। कैरोलिन इस पोजिशन के कारण मीडिया की सुर्खियों में रहती है, और ट्रंप की तारीफें उन्हें और पॉपुलर बना रही हैं।
ट्रंप के ये चुटीले कमेंट्स इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। कुछ लोग इसे ट्रंप का क्लासिक स्टाइल बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स को ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन एक बात पक्की है– कैरोलिन लेविट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार मेम्बर हैं। इधर 2025 में ट्रंप का दूसरा टर्म चल रहा है, और उनकी टीम ऐसे ही विवादों से भरी पड़ी हैं।
