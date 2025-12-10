‘वह खूबसूरत चेहरा, मशीन गन जैसे होंठ’: भाषण देते-देते अचानक ट्रंप ने किस महिला के बारे में कही ये बात

ट्रंप ने उत्साही भीड़ से चुटीले अंदाज में पूछा, “आज हमारी सुपरस्टार कैरोलिन भी हमारे साथ हैं। क्या वो शानदार नहीं हैं?” भीड़ की तालियों के बीच ट्रंप ने कैरोलिन की शारीरिक सुंदरता और कॉन्फिडेंस की खुल कर तारीफ की। ध्यान रहे कि 79 साल के ट्रंप और कैरोलिन के बीच उम्र का बड़ा फासला है – पूरे 51 साल! फिर भी ट्रंप बोले, “जब कैरोलिन टीवी पर आती हैं, तो पूरी बहस पर छा जाती हैं। उसका खूबसूरत चेहरा और होंठ… जैसे छोटी मशीन गन चल रही हो – रट-रट-रट! वे बिना रुके बोलती ही चली जाती हैं।”