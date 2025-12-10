कार पर क्रैश हुआ विमान, अमेरिका में हाइवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, वीडियो वायरल

विमान के कार से टकराने की यह पूरी घटना जेम्स कॉफ़ी नामक एक व्यक्ति की कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई। घटना के समय जेम्स अपने बेटे पीटर के साथ उसी हाइवे से जा रहे थे जिस पर यह हादसा हुआ। उनकी कार दुर्घटना की शिकार हुई गाड़ी के पीछे थी इसलिए ही उनकी कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। जेम्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह इस घटना के दौरान काफी डर गए थे और उन्हें लगा कि उनकी और उनके बेटे की मौत हो जाएगी।