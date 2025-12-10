कार पर क्रैश हुआ विमान, अमेरिका में हाइवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, वीडियो वायरल

फ्लोरिडा हाइवे पर कार से टकराया विमान (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)
अमेरिका के फ्लोरिडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां आकाश में उड़ रहे एक विमान ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और वह हाइवे पर चल रही एक गाड़ी पर आ गिरा। यह घटना इंटरस्टेट 95 पर हुई, जो कि पूर्वी तट के साथ चलने वाला एक महत्वपूर्ण उत्तर-दक्षिण हाइवे है। इस खतरनाक घटना का एक भयानक वीडियो भी सामने आया है और वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हवा में गोते खाता हुआ बीचक्राफ्ट 55 नामक एक छोटा विमान अचानक गाड़ी पर आकर गिर गया। गाड़ी से टकराने के बाद विमान थोड़ा उछला और फिर सड़क पर गिर गया। इसके सड़क पर गिरते ही चारों तरफ चिंगारियां दिखाई दी। विमान जहां सड़क पर गिरा उसकी कुछ दूरी पर ही गाड़ी भी रुक गई। इस विमान को ऑरलैंडो के रहने वाले 27 वर्षीय पायलट चला रहे थे और उनके साथ एक अन्य यात्री भी विमान में मौजूद था।
जिस हाइवे पर यह हादसा हुआ वहां हर दिन हजारों की संख्या में गाड़ियां चलती है। सोमवार शाम भी आम दिन की तरह हाइवे पर गाड़िया दौड़ रही थी तभी शाम 5:45 बजे करीब हवा में गोते खाते हुए बीचक्राफ्ट 55 नामक यह छोटा विमान सड़क पर चल रही एक टोयोटा कैमरी कार पर आकर गिर गया। इस कार को 57 वर्षीय महिला चला रही थीं। इस घटना में महिला को केवल मामूली चोटें आई हैं जिसके बाद उन्हें इलाज के अस्पताल ले जाया गया।
विमान के कार से टकराने की यह पूरी घटना जेम्स कॉफ़ी नामक एक व्यक्ति की कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई। घटना के समय जेम्स अपने बेटे पीटर के साथ उसी हाइवे से जा रहे थे जिस पर यह हादसा हुआ। उनकी कार दुर्घटना की शिकार हुई गाड़ी के पीछे थी इसलिए ही उनकी कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। जेम्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह इस घटना के दौरान काफी डर गए थे और उन्हें लगा कि उनकी और उनके बेटे की मौत हो जाएगी।
