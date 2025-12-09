नेशनल हाइवे को बनाया रसोई, सड़क पर रखा सिलेंडर और लगाया आटा, दंपती का वीडियो वायरल

इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, भारत में, हर तरह की अशिष्ट और बेतुकी चीज़ें स्वीकार्य हैं। लेकिन अगर कोई सवाल पूछना शुरू कर दे या सच्चाई बता दे, तो सब लोगों को परेशानी होने लगती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ईमानदारी से कहूं तो, यह बस पागलपन है। सड़क के बीच में खाना पकाना, यह कोई जुगाड़ नही बल्कि अराजकता है। सार्वजनिक जगह किसी की निजी रसोई नहीं है, और पूरे इलाके को गंदा करना तो और भी बुरा है। नागरिक बोध कोई लग्जरी नहीं होनी चाहिए। यह एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है।