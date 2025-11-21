महिला के ट्रेन में मैगी बनाने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर हाल ही में ट्रेन में एक महिला के मैगी बनाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला भारतीय रेलवे की AC कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करके मैगी बनाती हुई दिखाई दे रही है। यह वीडियो सामने आने के बाद, सेंट्रल रेलवे ने तुरंत एक कड़ी सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी और बताया कि महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरु हो गई है। यूजर्स का कहना है कि, ऐसा कर के महिला अपने साथ साथ अन्य यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है।