महिला के ट्रेन में मैगी बनाने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस

महिला के ट्रेन में मैगी बनाने का वीडियो वायरल (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)
सोशल मीडिया पर हाल ही में ट्रेन में एक महिला के मैगी बनाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला भारतीय रेलवे की AC कोच के अंदर इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करके मैगी बनाती हुई दिखाई दे रही है। यह वीडियो सामने आने के बाद, सेंट्रल रेलवे ने तुरंत एक कड़ी सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी और बताया कि महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस शुरु हो गई है। यूजर्स का कहना है कि, ऐसा कर के महिला अपने साथ साथ अन्य यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है।
ट्रेन के कोच में लगे बिजली के सॉकेट के साथ साफ चेतावनी दी गई होती है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए करे। लेकिन इसके बावजूद वायरल वीडियो में महिला ने उस सॉकेट में अपनी इलेक्ट्रिक केतली लगा कर सफर के दौरान ही उसमें मैगी बनाना शुरू कर दिया। यह वीडियो सामने आने के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसके बाद सेंट्रल रेलवे ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी।
सेंट्रल रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को रिशेयर करते हुए लिखा, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी गई है। उन्होंने आगे लिखा, ट्रेनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना सख्त मना है। यह असुरक्षित, गैर-कानूनी और एक दंडनीय अपराध है। यह आग लगने की घटना का कारण बन सकता है और दूसरे यात्रियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। रेलवे ने आगे लिखा, इससे ट्रेन में बिजली की सप्लाई में बाधा आ सकती है और AC तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स में खराबी आ सकती है।
रेलवे ने यात्रियों को सलाह देते हुए अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के किसी भी खतरनाक व्यवहार से परहेज करें। अगर वे ऐसी कोई भी गतिविधि देखते हैं, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। रेलवे के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। इस वीडियो ने यात्रियों की ज़िम्मेदारी और रेलवे की सतर्कता को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।
इस पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा, यह बहुत ज़रूरी है कि सभी यात्री यह समझें कि यह कोई 'जुगाड़' नहीं, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा ख़तरा है। उम्मीद है कि यह दूसरों के लिए एक कड़ी चेतावनी होगी कि वे कंटेंट के लिए ऐसे ख़तरनाक स्टंट करने की कोशिश न करें। जन सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए। वहीं अन्य ने लिखा, कोच अटेंडेंट क्या कर रहा था? उसे उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए था और अगर वे नहीं माने तो मामले को आगे बढ़ाना चाहिए था। इस पोस्ट पर अभी तक 65 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके है।
