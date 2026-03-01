असम में 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी TMC, क्या खेला कर पाएगी ममता की पार्टी?

असम में NDA सत्ता में है और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से बाहर है। राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इसीलिए पार्टी अहोम समुदाय को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विरासत और उनके बेटे गौरव गोगोई के चेहरे पर दांव लगा रही है। असम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। इधर, असम में TMC की एंट्री से विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। TMC की यह रणनीति भाजपा के लिए चुनौती पेश कर सकती है। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी असम की सत्ता के इर्द-गिर्द भी नजर नहीं आ रही है।