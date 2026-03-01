‘शासन ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है…’, बंगाल चुनाव से पहले CPI(M) नेता का बड़ा हमला

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच सीपीआई(एम) नेता मोहम्मद सलीम ने राज्य की शासन व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना जरूरी है।