हरीश राणा की दर्दनाक कहानी पर फिल्म बनाने की कवायद शुरू, ‘इच्छामृत्यू’ पर पहले भी बन चुकी हैं फिल्में

भारत में इच्छामृत्यु का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि असाध्य और लाइलाज मरीजों को कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मरीज को जीवित रखने वाले कृत्रिम उपकरणों को हटाया जा सकता है, ताकि बीमारी स्वाभाविक रूप से अपना परिणाम दे सके। इस फैसले ने मानव गरिमा, जीवन के अधिकार और मृत्यु के अधिकार के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है।