20 करोड़ में बनीं ये विवादित फिल्म, कमाए थे 340 करोड़, रिलीज से हिला था पूरा देश

हम जिस विवादित फिल्म की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि 'द कश्मीर फाइल्स' है। ये फिल्म अपनी रिलीज के पहले दिन से ही विवादों के घेरे में रही थी। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके साथ हुई हिंसा को जिस बेबाकी से दिखाया गया था, उसने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन इन तमाम विवादों के बीच फिल्म की सबसे बड़ी जीत उसका 'कंटेंट' साबित हुआ। दर्शकों ने इसे महज एक फिल्म नहीं, बल्कि एक दबे हुए सच को सामने लाने की साहसिक कोशिश के तौर पर देखा। इसी भावनात्मक जुड़ाव ने फिल्म को वो ताकत दी, जिसकी कल्पना किसी ट्रेड एक्सपर्ट ने भी नहीं की थी।