राज्यसभा चुनाव: ओडिशा में BJD-BJP विधायकों में मारपीट, जानें 3 राज्यों का चुनावी गणित

कांग्रेस के 37 विधायक एकजुट रहे तो कर्मवीर बौद्ध को 31 से अधिक वोट मिल सकते हैं। इसी तरह बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार थे। NDA के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले, जिससे 4 सीटें आसानी से NDA को मिल गईं हैं। महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 3 और RJD के एक विधायक गायब रहा। ओडिशा की 147 सीटों वाली विधानसभा में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार थे। एक सीट पर जीत के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। BJP के दो प्रत्याशी मनमोहन सामल और सुजीत कुमार की जीत तय है। BJD के पास 48 वोट हैं और उनके 2 उम्मीदवार संत्रुप्त मिश्रा और दत्तेश्वर मैदान में हैं। संत्रुप्त मिश्रा और दत्तेश्वर की जीत तय मानी जा रही है। यहां चौथी सीट पर पेंच फंसा है। BJP ने दिलीप राय को समर्थन दिया है। कांग्रेस के 14 और माकपा का एक विधायक दत्तेश्वर के साथ है।