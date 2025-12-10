भारत की दिवाली को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता, जानिए इसकी वजह

दीपावली को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने के निर्णय पर भारत ने खुशी और गर्व का इज़हार किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह एक अहम कदम है, जो न केवल भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर सम्मानित करता है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। शेखावत ने कहा कि यह उत्सव भारतीयों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और यह पीढ़ियों से चलता आ रहा है। उनका कहना था कि इस मान्यता के साथ यह जिम्मेदारी भी है कि हम सयह तय करें कि दीपावली एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत बनी रहे।