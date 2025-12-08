डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगी हैदराबाद की ये सड़क, भाजपा ने बड़ी बात कह कर ठोकी ताल

Donald Trump Avenue Hyderabad: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाया हो या अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगा कर भारत भेजा हो, उसके बावजूद भारतीय उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखते। हैदराबाद तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने शहर में अमेरिकी कॉन्सुलेट के ठीक बगल वाली मुख्य सड़क का नाम अब “डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू” (Donald Trump Avenue Hyderabad) रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy Trump Road) ने खुद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा मौका होगा जब किसी दूसरे देश में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर सड़क का नाम (Hyderabad Road Naming) रखा जा रहा हो।