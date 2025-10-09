Patrika LogoSwitch to English

तेलंगाना में क्यों मचा है बवाल? सुबह-सुबह केटीआर सहित कई BRS नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, पढ़ें पूरा मामला

तेलंगाना में बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल, बीआरएस ने राज्य सरकार के बस किराया बढ़ाने के फैसले के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। बीआरएस सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है।

2 min read

हैदराबाद तेलंगाना

image

Mukul Kumar

Oct 09, 2025

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव सहित कई बड़े नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। (फोटो- IANS)

तेलंगाना में सियासी बवाल मचा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव सहित कई बड़े नेताओं को गुरुवार सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।

बताया जा रहा है कि बीआरएस ने राज्य में कांग्रेस सरकार के एक आदेश के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था।

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। मामला सरकारी बस के किराए में बढ़ोतरी से जुड़ा है। बीआरएस रेवंत रेड्डी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है।

'चलो बस भवन' कार्यक्रम का किया गया था आयोजन

इसके विरोध में बीआरएस ने 'चलो बस भवन' कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसको देखते हुए हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई थी।

के.टी. रामा राव को गच्चीबावली स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया, जबकि पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को कोकापेट स्थित उनके घर तक ही सीमित रखा गया।

इन नेताओं को भी किया गया हाउस अरेस्ट

इसके अलावा, कुथबुल्लापुर के विधायक विवेकानंद गौड़, एमएलसी शंबीरपुर राजू, सेरिलिंगमपल्ली के नेता साईं बाबा और कई अन्य लोगों को भी नजरबंद कर दिया गया है।

वहीं, पुलिस ने पूर्व मंत्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी के आवास को भी घेर लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया है। इस मामले में सबिता इंद्रा रेड्डी ने सरकार की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि जन मुद्दे उठाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र का अपमान है।

लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास, नेताओं का आरोप

उन्होंने कहा कि टीएसआरटीसी के बढ़े हुए किराए के बोझ पर सवाल उठाने वालों को हिरासत में लेने का कांग्रेस सरकार का कदम उसकी असहिष्णुता को दर्शाता है। यह लोगों की आवाज को दबाने का एक प्रयास है।

सबिता ने आगे कहा कि बीआरएस जनता की ओर से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बता दें कि के.टी. रामा राव, पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, टी. पद्मा राव और पी. सबिता इंद्रा रेड्डी सुबह 9 बजे रेथिफाइल बस स्टॉप से ​​आरटीसी बस भवन तक टीएसआरटीसी बस से जाने वाले थे।

नेताओं को सुबह 9:30 बजे तक बस भवन पहुंचना था। टीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर किराया वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करनी थी।

ग्रीन टैक्स का हवाला देते हुए बढ़ाया गया किराया

हैदराबाद में टीएसआरटीसी ने 'ग्रीन टैक्स' का हवाला देते हुए सिटी बस किराए में वृद्धि कर दी है, जिससे आम यात्रियों पर बोझ पड़ेगा। जिसका उद्देश्य लगभग 2,800 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने के लिए धन जुटाना है।

Published on:

09 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / National News / तेलंगाना में क्यों मचा है बवाल? सुबह-सुबह केटीआर सहित कई BRS नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, पढ़ें पूरा मामला

