तेलंगाना में क्यों मचा है बवाल? सुबह-सुबह केटीआर सहित कई BRS नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट, पढ़ें पूरा मामला

तेलंगाना में बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल, बीआरएस ने राज्य सरकार के बस किराया बढ़ाने के फैसले के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। बीआरएस सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। 2 min read