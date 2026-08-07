<strong>विवरण :</strong> माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन अमरीका की एक बहुदेशी कंपनी है जिसका मुख्यालय रेडमंड, वॉििशंगटन में है। इसकी स्थापना पॉल एलन और बिल गेट्स ने 9 अप्रेल, 1975 को थी। कई देशों में फैली इसकी शाखाओं में 70 हजार से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा कंपनी कई और प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाती है। 80 के दशक में एमएस-डोस बनाकर कंपनी सुर्खियों में आ गई थी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाकर यह कंप्यूटर की दुनिया में पूरी तरह छा गई।

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