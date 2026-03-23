Iran Israel War: “स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी के लिए खुला, सिवाय उनके…” डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी राष्ट्रपति का करारा जवाब



तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्षेत्र के लोगों को संभावित संकट के लिए तैयार रहने को कहा है। लोगों से अपील की गई कि वे पानी जमा कर लें और अपने फोन चार्ज रखें। यह चेतावनी अपने आप में हालात की गंभीरता को दिखाती है। इसी बीच, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली संकट पैदा हो सकता है। यानी यह टकराव क्षेत्रीय स्तर पर भी भारी पड़ सकता है।