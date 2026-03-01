ईरान के बाद इजराइल ने एक और देश पर कर दिया बड़ा स्ट्राइक, मारा गया आतंकी संगठन का टॉप कमांडर

इजराइली सेना ने यह भी बताया कि बारजी ने कई सालों तक 'रदवान फोर्स' में कमांडर के तौर पर काम किया है। हाल ही में उसने स्पेशल फोर्स की कमान संभाली थी, जो मुख्य रूप से इजराइली सैनिकों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थी।