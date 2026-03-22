बस्तर की हजारों साल पुरानी गुफा चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू, पहली बार होगा व्यवस्थित वर्गीकरण

Chhattisgarh Cave Paintings: छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार बस्तर की प्राचीन गुफाओं में बने शैल चित्रों (रॉक आर्ट) का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण और गहन अध्ययन शुरू किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जगदलपुर स्थित मानव विज्ञान सर्वेक्षण (Anthropological Survey of India) के उप-क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पहल से न केवल हजारों साल पुरानी कलाकृतियों की परतें खुलेंगी, बल्कि बस्तर के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के नए आयाम भी सामने आएंगे।