ICU वार्ड के बाहर पसरा सन्नाटा, मशीनों से ‘बीप’ की आवाज…हरीश राणा को लेकर डॉक्टरों की बढ़ी बेचैनी

दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों ने अब हरीश राणा की 'सम्मानजनक विदाई' की प्रक्रिया के अंतिम चरण को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पूरी तरह से हटा ली है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू से सामान्य बेड पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन एम्स का विशेष मेडिकल बोर्ड पल-पल की बदलती परिस्थितियों पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। हालांकि पोषण देने वाली नलियां हटा दी गई हैं, फिर भी डॉक्टर उन्हें मस्तिष्क को स्थिर रखने और शारीरिक कष्ट को न्यूनतम करने के लिए विशेष दवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा टीम के बीच इस बात को लेकर एक भावनात्मक बेचैनी और जिम्मेदारी देखी जा रही है कि जीवन के इन अंतिम क्षणों में हरीश को किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव न हो, ताकि उनकी यह अंतिम यात्रा पूरी तरह शांत और सहज रह सके।