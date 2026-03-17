17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हरीश राणा की मौत के बाद कौन सा अंग होगा दान? AIIMS में चल रही अहम जांच, जानिए पूरा मामला

Harish Rana Case: इच्छामृत्यु की प्रक्रिया से गुजर रहे हरीश राणा के अंगदान के संकल्प को पूरा करने की तैयारी में जुटा एम्स (AIIMS)। डॉक्टरों की विशेष टीम अंगों की फिटनेस और प्रत्यारोपण की संभावनाओं की कर रही है गहन जांच, ताकि दूसरों को मिल सके नया जीवन।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 17, 2026

Which organ will be donated after Harish Rana's death?

Harish Rana Case: निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रिया से गुजर रहे गाजियाबाद के हरीश राणा के अंगदान के संकल्प को पूरा करने के लिए एम्स (AIIMS) की मेडिकल टीम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके अंगों की विस्तृत चिकित्सीय जांच और स्कैनिंग कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौन-कौन से अंग पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के बावजूद उनके कौन से अंग चिकित्सकीय रूप से प्रत्यारोपण (Transplant) के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं।

चिकित्सा विशेषज्ञों की जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि हरीश के कौन-कौन से अंग पूरी तरह क्रियाशील हैं और प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे उतरते हैं। इस प्रक्रिया के उपरांत, आपसी सहमति और मेडिकल प्रोटोकॉल के आधार पर उन अंगों को उन गंभीर मरीजों में प्रत्यारोपित किया जाएगा, जिन्हें जीवन बचाने के लिए इनकी तत्काल आवश्यकता है।

हरीश के माता-पिता के संकल्प का हिस्सा

दरअसल, यह मानवीय पहल हरीश राणा के माता-पिता के उस साहसी संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात उसके अंगों को दान करने का निर्णय लिया था। उनका उद्देश्य है कि भले ही उनके बेटे की जीवन यात्रा समाप्त हो रही हो, लेकिन उसके अंगों के माध्यम से कई अन्य जरूरतमंद मरीजों को मौत के मुंह से निकालकर एक नई और स्वस्थ जिंदगी दी जा सके।

पोषण और हाइड्रेशन भी बंद कर दिया गया

एम्स में गठित विशेष मेडिकल बोर्ड की सोमवार को हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरीश को अब किसी भी तरह का कृत्रिम ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में यह भी तय किया गया कि उन्हें ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा पोषण और हाइड्रेशन भी बंद कर दिया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इस फैसले के साथ हरीश राणा को सम्मानजनक और गरिमापूर्ण अंत देने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें सभी मेडिकल प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

VIDEO: ‘सबको माफ करते हुए…अब जाओ, ठीक है’, 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को अंतिम विदाई
नई दिल्ली
Final farewell to Harish Rana, who was in coma for 13 years

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

17 Mar 2026 04:49 pm

Published on:

17 Mar 2026 04:32 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / हरीश राणा की मौत के बाद कौन सा अंग होगा दान? AIIMS में चल रही अहम जांच, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sleep Pills Side Effects : नींद की गोली हार्ट सहित इन अंगों के लिए खतरनाक, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट ने चेताया

Sleep Pills Side Effects, Sleep Pills Bad for Liver, Sleep Pills Bad for Kidney, Sleep Pills Bad for heart,
स्वास्थ्य

फैमिली कोर्ट अब नहीं डराएगा! CJI ने कहा- जज और वकील छोड़ें काला कोट, पुलिस भी वर्दी में न आए

justice surya kant family court renaming proposal
नई दिल्ली

एपस्टीन मामले में हरदीप पुरी की बेटी का नाम घसीटने पर हाई कोर्ट की रोक, कंटेंट को ब्लॉक करने का दिया आदेश…

High Court stays dragging of Hardeep Puri's daughter's name in Epstein case
नई दिल्ली

Rupnagar Bridge Collapse: दिल्ली के रूपनगर में भरभराकर ढहा फुटओवर ब्रिज, नाले में गिरी महिला की मौत

Footover bridge collapses in Delhi Rupnagar woman falls into drain
नई दिल्ली

हरीश राणा को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन सपोर्ट, इच्छामृत्यु के लिए धीरे-धीरे अपनाई जा रही ये प्रक्रिया

Harish Rana of Ghaziabad is not getting oxygen support
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.