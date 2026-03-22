इंदौर अग्निकांड में बड़ा खुलासा, प्रेग्नेंट नहीं थी कारोबारी की बहू, 6 की जलने तो 2 की ऐसे हुई मौत

शनिवार को मृतक मनोज पुगलिया के बेटे सोमिल और हर्षित अपने मित्रों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और

साक्ष्य जुटाने में व्यस्त रहे। घर में लगा डीवीआर पूरी तरह जल चुका है। परिजनों ने सीसीटीवी एक्सपर्ट को बुलाकर डेटा रिकवर करने के प्रयास शुरू किए हैं। सोमिल और उनके साथी आसपास के रहवासियों से चर्चा कर हादसे के समय के मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। टूटे हुए दरवाजों और खिड़कियों को फिलहाल प्लास्टिक शीट से कवर किया गया है ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहें।