22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, सोने के दाम भी धड़ाम

Gold Silver Price Crash: एमपी सराफा बाजारों में इन दिनों भारी उठापटक देखने को मिल रही है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। बाजार में सोने के दाम धड़ाम से नीचे आ गए हैं।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Mar 22, 2026

Gold Silver Price Crash

Gold Silver Price Crash सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, सोने के दाम भी धड़ाम

Gold Silver Price Crash: घरेलू इंदौर सराफा बाजार में इन दिनों भारी उठापटक देखने को मिल रही है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। बाजार में सोने के दाम धड़ाम से नीचे आ गए हैं, वहीं चांदी की कीमती चमक भी कम होती दिख रही है। गिरते भाव पर शादी-ब्याह वालों की राहत मिली है, वहीं इंदौर सराफा कारोबार बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है।

गिरावट के पीछे तीन मुख्य कारण

वैश्किक संकेतों और केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख ने निवेशकों को फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दिया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे तीन मुख्य कारण हैं, बढ़ती महंगाई की चिंताएं, पॉलिसी रेट्स पर केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। इसके अलावा, व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और डॉलर के पक्ष में वैश्विक संकेतों के कारण सोने की कीमतें भारी दबाव में बनी हुई हैं। इंदौर बाजार में आरटीजीएस पर सोना 2700 रुपए घटकर 1,43400 रुपए दस ग्राम पर रहा।

चांदी 9000 रुपए गिरी

चांदी 9000 रुपए गिरकर 2,26000 रुपए किलो रही। कॉमेक्स पर सोना 4492.20 डॉलर प्रति औंस पार कर गया है वहीं चांदी 67.69 डॉलर प्रति औंस पर पार गई। इंदौर सराफा बाजार में सोना कैडबरी नकदी में (99.50) 1,50000 रुपए प्रति दस ग्राम।

चांदी सिक्का 2700 रुपए प्रति नग

22 कैरेट 1,31450 रुपए प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त)। चांदी (एसए) चौरसा नकदी में 2,26000 व टंच 2,26100 रुपए प्रति किलो रही। आरटीजीएस पर सोना 1,43400 (जीएसटी अतिरिक्त) रुपए दस ग्राम व चांदी 2,26000 रुपए किलो। चांदी सिक्का 2700 रुपए प्रति नग रही।

सभी कीमती धातु लुढ़के

  • सोना -12.8%
  • चांदी -24.1
  • प्लैटिनम -18.8%
  • पैलेडियम -21.7%
  • रोडियम -7.5%
  • (ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अब तक आई गिरावट)

चांदी के 6 हॉलमार्क

भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 स्टैंडर्ड मानक तैयार किए हैं। यह कोड बीआइएस की प्रमाणिक लैब से लगेगा। इससे पता चलेगा चांदी कितनी फीसदी शुद्ध है। इसमें 900, 800, 835, 925, 970 और 990 का स्तर शामिल है

  • 925 नंबर: यानी चांदी 92.5 प्रतिशत शुद्ध है। इस चांदी को स्टर्लिंग सिल्वर भी कहते हैं। अक्सर इसी चांदी से गहने बनते हैं।
  • 900 नंबर: चांदी के गहने पर 900 नंबर लिखा है तो वह 90 फीसदी शुद्ध है। इससे गहने और सिक्के बनते हैं।
  • 835 नंबर: चांदी की शुद्धता 83.5 फीसदी की गारंटी होती है।
  • 800 नंबर: यदि गहने पर 800 नंबर लिखा है तो चांदी 80 फीसदी शुद्ध है। उसमें तांबे जैसी वस्तुओं का मिश्रण 20 फीसदी होता है।
  • 990 नंबर: चांदी के गहने पर 990 नंबर लिखने का मतलब चांदी 99 फीसदी शुद्ध है। इसे फाइन सिल्वर भी कहते हैं। हालांकि, यह इतनी नरम होती है कि इससे गहने बहुत कम बनते हैं।
  • 970 नंबर: चांदी के गहने पर 970 नंबर लिखा है तो गहना 97 फीसदी शुद्ध है। ऐसी चांदी का इस्तेमाल गहने और बर्तन बनाने में किया जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 10:20 am

Published on:

22 Mar 2026 10:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, सोने के दाम भी धड़ाम

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर अग्निकांड में बड़ा खुलासा, प्रेग्नेंट नहीं थी कारोबारी की बहू, 6 की जलने तो 2 की ऐसे हुई मौत

Indore Fire Tragedy businessman's daughter-in-law was not pregnant
इंदौर

महंगा हुआ सोया तेल, युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक तेजी के कारण दामों में आया उछाल

Soy Oil Becomes More Expensive in Indore Due to Global Price Surge
इंदौर

एमपी में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख

High Court takes a tough stance on land acquisition compensation cases in MP
इंदौर

‘काश मां देख पातीं…’, मिलन की घड़ी करीब, 18 साल बाद घर लौटेंगे ‘पिताजी’

emotional father son reunion
इंदौर

अगले 48 घंटे में एमपी के 12 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी, जानें आज का मौसम

MP Weather
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.