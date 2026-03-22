Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, सोने के दाम भी धड़ाम

वैश्किक संकेतों और केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख ने निवेशकों को फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दिया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे तीन मुख्य कारण हैं, बढ़ती महंगाई की चिंताएं, पॉलिसी रेट्स पर केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। इसके अलावा, व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और डॉलर के पक्ष में वैश्विक संकेतों के कारण सोने की कीमतें भारी दबाव में बनी हुई हैं। इंदौर बाजार में आरटीजीएस पर सोना 2700 रुपए घटकर 1,43400 रुपए दस ग्राम पर रहा।