इंदौर अग्निकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ‘पोटली में ‘डेडबॉडी’ नहीं, तनय का शव गायब !

रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के चार दिन बाद भी बच्चे का सिर और धड़ बरामद नहीं हो सके हैं। पुलिस जिस सामग्री को शव मानकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल लेकर गई थी, उसमें बच्चे का केवल एक पैर ही मिला। अब फोरेंसिक टीम दोबारा घटनास्थल पर पहुंचकर बाकी हिस्सों की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि सिलेंडर से हुए ब्लास्ट के कारण तनय के शरीर के चीथड़े उड़ गए।