अब ‘शराब’ पी तो नहीं मिलेगा ‘सरकारी योजनाओं’ का लाभ, निरस्त होगा ‘राशनकार्ड’

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में जिला मुख्यालय से लगे डोंगरवाड़ा गांव को नशामुक्त करने के लिए पंचायत ने अनूठा प्रयोग किया है। गांव में किसी ने शराब पी तो राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। पंचायत ने इसका प्रस्ताव पास किया है। 350 घरों और 150 वोटर वाले डोंगरवाड़ा में ग्रामीणों की शराब की लत छुड़ाने के लिए पंचायत के साथ युवा काम कर रहे हैं। शराब की अवैध बिक्री बंद करा दी, पर ग्रामीण बाहर से शराब पीकर आते हैं। परिवार में मारपीट करते हैं। ऐसे में सरपंच माखन मीना ने ठोस कदम उठाया है।