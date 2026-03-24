इंदौर RTO को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल ने मचाया हड़कंप

यही नहीं, सोमवार को ही राजधानी भोपाल में स्थित डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी की कॉमन बात ये है कि, इसे भी विभाग के आधिकारिक मेल एड्रेस पर भेजा गया। ईमेल के जरिए ये दावा किया गया था कि, कार्यालय परिसर में साइनाइड गैस और आरडीएक्स से जुड़े विस्फोटक तैयार किए गए हैं। धमकी को गंभीरता से लेते हुए यहां भी डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस ने सघन जांच की, जिसके बाद धमकी को फर्जी बताते हुए कोई भी संदेहास्पद सामग्री ना मिलने की पुष्टि की गई।