एमपी के इस शहर में ‘976 फ्लैट’ का रिनोवेशन करेगा नगर निगम, प्रस्तावों पर मिलेगी मंजूरी

MP News: नगर निगम का बजट सम्मेलन 28 मार्च को होगा। निगम मुख्यालय स्थित श्री अटल बिहारी बाजपेयी परिषद सभागृह यानी अटल सदन में सुबह 11 बजे महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस 30 मार्च को होगी। बजट के साथ 54 से ज्यादा प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत भूरी टेकरी पर बनी बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के 976 फ्लैट का पुनर्विकास (रिनोवेशन) करना है। यह काम पीपीपी मॉडल पर होगा।