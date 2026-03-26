पेट्रोल दे रहा टेंशन ! 20% तक बढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, खत्म हो रहा स्टॉक

ईवी खरीदने वालों के लिए एक और अहम पहलू टैक्स छूट से जुड़ा है। फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत मिल रही है, लेकिन यह छूट खत्म होने की कगार पर है। अगर ऐसा होता है तो करीब 4 फीसदी टैक्स लगने से गाडिय़ां महंगी हो सकती हैं। हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस छूट को जारी रखने के लिए शासन स्तर पर चर्चा की जा रही है और संभावना है कि सरकार पहले की तरह राहत जारी रखे। कुल मिलाकर, इंदौर में मौजूदा हालात एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं, एक तरफ अफवाह से पैदा हुआ डर और दूसरी तरफ उसी डर से उभरता ग्रीन ट्रेंड। बाजार में यह बदलाव बताता है कि कभी- कभी खबर से ज्यादा असर अफवाह का होता है।