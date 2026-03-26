26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

पेट्रोल दे रहा टेंशन ! 20% तक बढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, खत्म हो रहा स्टॉक

MP News: हालात ऐसे बने कि महज दो दिनों में ही ईवी की डिमांड करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ गई और कई शोरूम में स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Mar 26, 2026

Electric Vehicles

Electric Vehicles (Photo Source- freepik)

MP News: पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह का असर ऑटोमोबाइल बाजार में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की तरफ बढ़ा है। शोरूम पर अचानक ग्राहकों की भीड़ नजर आने लगी है। करीब 20 फीसदी डिमांड बढ़ गई है। कुछ शो रूम पर तो स्टॉक भी खत्म हो गया। एजेंसी बुकिंग कर रही है। डिलीवरी बाद में दी जाएगी। पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह ने बाजार का ट्रेंड पलट दिया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) शोरू्स पर अचानक ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

स्टॉक खत्म होने की बनी स्थिति

हालात ऐसे बने कि महज दो दिनों में ही ईवी की डिमांड करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ गई और कई शोरूम में स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक सामान्य दिनों में शहर में हर महीने करीब 400 कारें बिकती हैं, जिनमें लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की रहती है, लेकिन इस अफवाह के बाद ग्राहकों का रुझान तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर मुड़ गया है।

जो लोग पहले पेट्रोल-डीजल गाडिय़ों की बुकिंग कर रहे थे, वे अब सीधे ईवी के विकल्प तलाश रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव विशाल पमनानी बताते हैं कि पिछले दो दिनों में ईवी की पूछताछ और बुकिंग में जबर्दस्त उछाल आया है। कई शोरूम में ग्राहकों को वेटिंग दी जा रही है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर यह ट्रेंड कुछ दिन और जारी रहा, तो ईवी सेगमेंट को बड़ा बूस्ट मिल सकता है।

पहले घटी थी डिमांड, अब बदला ट्रेंड

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में ब्रजेश्वरी क्षेत्र में हुए एक हादसे के बाद ईवी की मांग में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई थी। लोग थोड़े सतर्क हो गए थे, लेकिन जैसे ही ईंधन संकट की चर्चा फैली ग्राहक दोबारा इलेक्ट्रिक गाडिय़ों की ओर लौट आए।

टैक्स छूट जारी रहने की संभावना

ईवी खरीदने वालों के लिए एक और अहम पहलू टैक्स छूट से जुड़ा है। फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत मिल रही है, लेकिन यह छूट खत्म होने की कगार पर है। अगर ऐसा होता है तो करीब 4 फीसदी टैक्स लगने से गाडिय़ां महंगी हो सकती हैं। हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस छूट को जारी रखने के लिए शासन स्तर पर चर्चा की जा रही है और संभावना है कि सरकार पहले की तरह राहत जारी रखे। कुल मिलाकर, इंदौर में मौजूदा हालात एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं, एक तरफ अफवाह से पैदा हुआ डर और दूसरी तरफ उसी डर से उभरता ग्रीन ट्रेंड। बाजार में यह बदलाव बताता है कि कभी- कभी खबर से ज्यादा असर अफवाह का होता है।

ये भी पढ़ें

एम्स OPD में ‘पर्चा’ बनवाने का तरीका बदला, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
भोपाल
AIIMS Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 05:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पेट्रोल दे रहा टेंशन ! 20% तक बढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, खत्म हो रहा स्टॉक

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में पिता-पुत्र ने पड़ोसियों को कार से कुचला, महिला इंजीनियर की मौत कई घायल, देखें CCTV

Indore News
इंदौर

‘3-3 घंटे’ में खाली हुए पेट्रोल पंप, प्रशासन का ऐलान, पंपों पर होगा अनाउंसमेंट

petrol diesel Shortage
इंदौर

इंदौर अग्निकांड का राज बरकरार, जांच में हो सकता है नया खुलासा!

Indore Fire Tragedy big Update
इंदौर

बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

Indore ED Action
इंदौर

22 बार नहीं माना आदेश, हाईकोर्ट ने पूर्व सीएस सहित चार अफसरों को भेजा जेल

MP High Court Sentenced four government Officials Jail for not obeying order 22 times MP News
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.