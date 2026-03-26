बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने शैल कंपनियों (फर्जी फर्म) का एक नेटवर्क तैयार किया था। ये कंपनियां कर्मचारियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर बनाई गईं थीं। इन डमी फर्म के माध्यम से अवैध तरीके से बड़ी राशि का रोटेशन किया गया था। जांच में यह भी पता चला कि अपराध की कमाई को 'निवेशÓ के नाम पर विदेशों में भेजा गया। इस मामले में पहले, 26 फरवरी 2026 को आरोपियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। इस मामले में ईडी द्वारा अभी विस्तृत जांच की जा रही है।