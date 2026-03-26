26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

Indore ED Action : इंदौर ED ने लंदन में स्थित साढ़े 7 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य की सम्पत्ति कुर्की की कार्रवाई की है। सीबीआई ने दो अलग-अलग केस दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रमाण मिले थे।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 26, 2026

Indore ED Action

बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ED का बड़ा एक्शन (Photo Source- Patrika)

Indore ED Action : करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में स्थित करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य की सम्पत्ति कुर्की की कार्रवाई की है। मामले में सीबीआई ने दो अलग-अलग केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रमाण मिले थे। इस आधार पर ईडी ने भी छानबीन की और उसके बाद विदेश में स्थित सम्पत्ति की जब्ती-कुर्की की।

ईडी दफ्तर से जारी औपचारिक जानकारी के अनुसार, ईडी की मध्य प्रदेश के इंदौर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित लगभग 7.5 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की एक अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मेसर्स नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके डायरेक्टर व प्रमोटर से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। इसकी जांच पीएमएलए 2002 के तहत की जा रही है।

दो बैंक के साथ 307 करोड़ की धोखाधड़ी

जानकारी के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआइ ने दो केस दर्ज किए थे। ईडी ने सीबीआइ द्वारा दर्ज दोनों मामलों के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। जांच में स्पष्ट हुआ कि पॉली लॉजिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 57.47 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार त्रिवेदी और अन्य ने एसबीआइ बैंक के साथ 249.97 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इस प्रकार दोनों ही मामलों में दो बैंक के साथ करीब 307.44 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई थी।

फर्जी फर्म का नेटवर्क किया तैयार

जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने शैल कंपनियों (फर्जी फर्म) का एक नेटवर्क तैयार किया था। ये कंपनियां कर्मचारियों और करीबी सहयोगियों के नाम पर बनाई गईं थीं। इन डमी फर्म के माध्यम से अवैध तरीके से बड़ी राशि का रोटेशन किया गया था। जांच में यह भी पता चला कि अपराध की कमाई को 'निवेशÓ के नाम पर विदेशों में भेजा गया। इस मामले में पहले, 26 फरवरी 2026 को आरोपियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। इस मामले में ईडी द्वारा अभी विस्तृत जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पंपों पर लग रही भारी भीड़, यहां अद्धी-बाल्टी और बर्तन लेकर पेट्रोल भराने भी पहुंच रहे लोग
बड़वानी
MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 09:57 am

Published on:

26 Mar 2026 09:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर अग्निकांड का राज बरकरार, जांच में नया खुलासा

Indore Fire Tragedy big Update
इंदौर

22 बार नहीं माना आदेश, हाईकोर्ट ने पूर्व सीएस सहित चार अफसरों को भेजा जेल

MP High Court Sentenced four government Officials Jail for not obeying order 22 times MP News
इंदौर

‘जिन्हें भाजपा में जाना है चले जाएं’, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव का बड़ा बयान

MP news Those Who Wish to Join BJP Should Leave Major Statement by Congress General Secretary In-Charge
इंदौर

पेट्रोल पंपों में ‘2 घंटे’ में खत्म हो गया पेट्रोल, जिला प्रशासन ने किया ऐलान

Petrol- Diesel Shortage:
इंदौर

इंदौर अग्निकांड: घर में बदबू… मिला शव का अवशेष, जांच में आशंका… तनय के तन का टुकड़ा!

Indore Fire Tragedy The Pain of Life
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.