पंपों पर लग रही भारी भीड़, यहां अद्धी-बाल्टी और बर्तन लेकर पेट्रोल भराने भी पहुंच रहे लोग

MP News : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के हालातों के चलते फैली पेट्रोल की किल्लत से जुड़ी कथित अफवाहों ने मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह बड़वानी में भी आमजन को चिंता में डाल दिया है। यहां पंपों पर पेट्रोल-डीजल लेने वालों की खासा भीड़ उमड़ने लगी है। मंगलवार रात से अचानक वाहनों की कतारें लगने लगीं, जो देर रात तक लगी रहीं। यही नहीं, बुधवार सुबह से भी बीती देर रात तक पेट्रोल पंपों पर यही नजारा देखने को मिला। कई पेट्रोल पंपों पर तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां लोग वाहनों के अलावा अद्धी और बाल्टी के साथ साथ घर के बर्तनों में पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं।