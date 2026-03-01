होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज मुकाबला, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आगामी 2026-27 के घरेलू अंतरराष्ट्रीय सत्र के लिए आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस नए शेड्यूल के मुताबिक, 11 अक्टूबर को इंदौर के मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक हाई-वोल्टेज टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 4 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने तीन मैच जीते हैं और एक हारा है। अपनी बैटिंग-फ्रेंडली पिच के लिए मशहूर इस स्टेडियम में भारत ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ एक रिकॉर्ड स्कोर बनाया था, और यहां आईपीएल तथा इंटरनेशनल मैच सफलतापूर्वक आयोजित किए जाते हैं। भारत को इस स्टेडियम में T20I में एकमात्र हार 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली थी।