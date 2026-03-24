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हज यात्रा खर्च तय : इंदौर से जाने की रकम फाइनल, 31 मार्च तक जमा करानी होगी तीसरी किस्त

Haj 2026 : सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल की हज यात्रा की कुल राशि तय कर दी है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर से एक हजयात्री को 3 लाख 63 हजार रुपए हज खर्च रहेगा। इस राशि से दो किस्तें जमा करा ली गई हैं, तीसरी किस्त 31 मार्च तक जमा करानी होगी।

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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Mar 24, 2026

Haj 2026

हज यात्रा खर्च तय (Photo Source- Patrika)

Haj 2026 : हज यात्रा पर खर्च होने वाली कुल राशि सेंट्रल हज कमेटी ने तय कर दी है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर से एक हजयात्री को 3 लाख 63 हजार रुपए हज खर्च रहेगा। वहीं, मुम्बई से 3 लाख 40 हजार रुपए हज यात्रा पर खर्च तय हुआ है। अहमदाबाद से देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले हज यात्रा सबसे कम खर्च करना होगा। वहां से एक हज यात्री को हज खर्च 3 लाख 33 हजार रुपए तय हुआ है। खास बात ये है कि, पांच साल में ये पहली बार है जब राजधानी भोपाल से कोई हज उड़ान नहीं होगी। जबकि, इंदौर से भी मात्र एक ही उड़ान हज यात्रा के लिए होगी।

सेंट्रल हज कमेटी ने प्रदेश के 17 इम्बारकेशन पाइंट से हज यात्रा खर्च और फ्लाइट किराया सोमवार को जारी किया। इनमें इंदौर बारहवें नंबर पर है। यहां से यात्रा पर रवाना होने वाले एक हज यात्री को तीसरी किश्त के रूप में 86,550 रुपए जमा करने हैं। 31 मार्च इसकी अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। हजयात्री दो किश्तों में 2 लाख 77 हजार रुपए पहले जमा कराए जा चुके हैं। अब कुल हज खर्च और दो किश्तों की राशि के बीच का अंतर तीसरी किश्त तय करेगा।

विजयवाड़ा सबसे महंगा

गुजरात के अहमदाबाद से हज पर रवाना होने वालों को सबसे कम राशि चुकानी होगी। यहां से हवाई खर्च 89 हजार रुपए आएगा, जिसके चलते एक हज यात्री को 3 लाख 33 खर्च करना होगा। कमेटी की ओर से बताया गया है कि, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश में सबसे महंगी हज यात्रा है। एक हज यात्री को 4.09 लाख रुपए चुकाने होंगे। दोनों का अंतर 76 हजार रुपए है।

मध्य प्रदेश से इस बार साढ़े आठ हजार हज यात्री

मध्य प्रदेश से इस बार साढ़े आठ हजार लोग हज यात्रा पर रवाना होंगे। इनमें से महज 10 फीसद ही इंदौर से यात्रा पर रवाना होंगे, जबकि 88 फीसदी लोग मुम्बई से रवाना होंगे। पहली फ्लाइट 18 अप्रेल को रवाना होगी।

हज यात्रा खर्च

जगह ---- हज खर्च
-इंदौर ---- 3, 63, 850 ---- तीसरी किश्त --- 86, 550
-मुंबई --- 3, 40, 250 ---- तीसरी किश्त --- 62, 950

17 शहरों से हज खर्च, इंदौर 12वें स्थान पर

-अहमदाबाद - 3, 33, 200
-मुंबई - 3, 40, 250
-हैदराबाद - 3, 43, 350
-दिल्ली - 3, 46, 600
-कोचीन - 3, 46, 750
-बेंगलुरु - 3, 47, 65
-नागपुर - 3, 48, 25
-चेन्नई - 3, 50, 400
-कनन्‍नूर - 3, 51, 900
-जयपुर - 3, 52, 050
-लखनऊ - 3, 52, 550
-इंदौर - 3, 63, 850

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Updated on:

24 Mar 2026 09:56 am

Published on:

24 Mar 2026 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / हज यात्रा खर्च तय : इंदौर से जाने की रकम फाइनल, 31 मार्च तक जमा करानी होगी तीसरी किस्त

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