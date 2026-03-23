आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध पीने से हुई 16 मौतों के बाद एमपी में अलर्ट, इस शहर में शुरु हुई छापामारी

Indore News : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध पीने से हुई 16 लोगों की मौतों ने जहां एक तरफ देशभर को झकझोर कर रख दिया है तो वहीं इस भयावह घटना के बाद मध्य प्रदेश भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसकी ताजा तस्वीर आर्थिक नगरी इंदौर से सामने आई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए इंदौर प्रशासन के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम मैदान में उतर आई है। बताया जा रहा है कि, सोमवार सुबह से ही शहर की दूध डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की जा चुकी है। सभी जगहों से दूध के सैंपल इकत्रित किए जा रहे हैं।