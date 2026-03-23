एमपी में मधुमक्खियों का आतंक : शाजापुर में 24 भेड़ की मौत, बैतूल में युवक को 1 कि.मी दौड़ाया, यहां से भी आई खबरें

Bee Menace In MP : मध्य प्रदेश में रविवार को मधुमक्खियों के आतंक का दिन गुजरा। प्रदेश के कई जिलों से एक के बाद एक कई लोगों पर हमले की खबरें सामने आने लगीं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सूबे के शाजापुर में मधुमक्खियों के हमले में एक साथ 24 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि इनका चरवाहा भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, बैतूल में एक युवक पर मधुमक्खियों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। बचने के लिए युवक करीब एक किलोमीटर तक दौड़ता रहा, पर मधुमक्खियां उसे काटती रहीं। यही नहीं, बचने के लिए वो एक पानी की टंकी में कूद गया, लेकिन वहां भी ये नाराज मधुमक्खिां उसे डंक मारती रहीं।