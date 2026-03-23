BJP की राजनीति के शिकार हुए भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष, हाईकमान तक पंहुचा मामला

शहर की रैली निरस्त होने के बाद टेलर मशाल रैली में आ रहे थे जिससे महापौर भार्गव की हाईट बढ़ रही थी। उसका फायदा समर्थक नयन दुबे को मिल सकता था, लेकिन विरोधी नहीं चाहते थे कि इंदौर चार से उनकी नियुक्ति हो। बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को ये संदेश भेजा गया कि नगर की रैली निरस्त हुई, लेकिन ग्रामीण में तो निकल रही है। राऊ से फूटी कोठी तक रैली के रूप में टेलर पहुंचेंगे। इस पर खंडेलवाल ने टेलर को दौरा निरस्त करने के निर्देश दे दिया। मजेदार बात ये है कि ग्रामीण में भी रैली निरस्त चुकी थी। महज कुछ जगह स्वागत रखा गया था।