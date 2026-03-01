अपनी ही सरकार से नाराज BJP विधायक धरने पर बैठे, बोले- केंद्रीय मंत्री तक लगाई गुहार लेकिन…

MP News:भिंड जिले के लहार विधायक अंबरीश शर्मा अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं मनमानी के विरोध भाजपा विधायक अंबरीश शर्मा (BJP MLA Ambrish Sharma) भाटनताल पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बिजली वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक पर लोगों को अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनमानी की जा रही है। रेत खदानों के ठेके हो चुके हैं, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा है, जिससे हमारी विधानसभा से लगे रौन में ट्रॉली चार से पांच हजार रुपए में मिल रही है, जबकि लहार के मिहोना में 11 हजार की मिलती है।