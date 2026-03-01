22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

अपनी ही सरकार से नाराज BJP विधायक धरने पर बैठे, बोले- केंद्रीय मंत्री तक लगाई गुहार लेकिन…

MP News: प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं मनमानी के विरोध भाजपा विधायक भाटनताल पर धरने पर बैठ गए। विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज भाजपा विधायक ने कहा- बिजली वितरण कंपनी कर रही मनमानी।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Mar 22, 2026

MP News BJP MLA protest against his own government in bhind

BJP MLA Ambrish Sharma protest against his own government (Patrika.com)

MP News:भिंड जिले के लहार विधायक अंबरीश शर्मा अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं मनमानी के विरोध भाजपा विधायक अंबरीश शर्मा (BJP MLA Ambrish Sharma) भाटनताल पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बिजली वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक पर लोगों को अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनमानी की जा रही है। रेत खदानों के ठेके हो चुके हैं, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा है, जिससे हमारी विधानसभा से लगे रौन में ट्रॉली चार से पांच हजार रुपए में मिल रही है, जबकि लहार के मिहोना में 11 हजार की मिलती है।

कलेक्टर को भी घेरा

उन्होंने कलेक्टर को लेकर कहा कि संवेदनशील जिला संचालन के लिए उनके पास अनुभव नहीं है, उन्हें किसी छोटे जिले की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। शर्मा ने कहा कि वो पिछले 35 साल से जनता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब भी लोगों के हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह के परिवार की कोठी सरकारी रास्ते पर बनी है जिसको लेकर पौने दो साल से अनुसूचित जाति के लोग उनकी बस्ती का रास्ता खुलवाने के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें धरने पर बैठना पड़ा।

जिला मुख्यालय का करेंगे घेराव

उन्होंने कहा कि सीएस ने बिजली कंपनी के अधिकारी को हटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा , लेकिन हमने कह दिया कि आज आदेश जारी नहीं हुआ तो धरना जारी रहेगा। इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो जल्द ही जिला मुख्यालय पर भी धरना दिया जाएगा। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और ‘कांग्रेसी मानसिकता’ के लोग योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री से कर चुके है बात

विधायक शर्मा ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर पर तानाशाही रवैया दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी आम जनता के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और शिकायत लेकर उनके पास आने वालों को डराते-धमकाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वह यह मामला पहले ही राज्य के ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के सामने उठा चुके हैं लेकिन, अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें

3800 करोड़ से MP में बनेगी फोरलेन सड़क, 50 गांवों से गुजरेगी रोड, जल्द शुरू होगा काम
धार
Badnawar-Timarwani Four lane road construction work to start soon mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 08:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / अपनी ही सरकार से नाराज BJP विधायक धरने पर बैठे, बोले- केंद्रीय मंत्री तक लगाई गुहार लेकिन…

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रशासन का मेगा कैंप फ्लॉप: दिनभर में सिर्फ 60 आवेदन

bhind news
भिंड

हर माह 90 रुपए वसूल रहे स्वच्छता कर, फिर भी सड़कों पर गंदगी के ढेर

patrika news
भिंड

दो माह से नहीं मिला वेतन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव

patrika news
भिंड

संतों ने कराया बरेठा टोल-फ्री, धूनी रमाकर बैठे, फास्टैग से टैक्स कटने पर किया हंगामा

toll free movement
भिंड

सात साल से अधूरा वाटर प्रोजेक्ट बना नगर पालिका के गले की फांस

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.