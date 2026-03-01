3800 करोड़ से MP में बनेगी फोरलेन सड़क, 50 गांवों से गुजरेगी रोड, जल्द शुरू होगा काम

यह फोरलेन करीब 50 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा। जिनमें बदनावर क्षेत्र के 14 गांव भी शामिल हैं। इस फोरलेन रोड के बनने के बाद यात्रा का समय करीब एक घंटे तक कम होने की उम्मीद है।हर दिन सैकड़ों गाडियां गुजरात पहुंचती है तथा महाकाल के दर्शन कर वापिस गुजरात की ओर रवाना होती है। वर्तमान में बदनावर से नेशनल हाईवे 752 डी उज्जैन तक 70 किमी बना हुआ है तथा यातायत शुरू हुए एक वर्ष हो चुका है।