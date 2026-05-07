MP में किसानों के मुद्दों लेकर कांग्रेस का ‘महाचक्काजाम’, दो नेताओं की तबियत बिगड़ी, 4 घंटे बंद रहा हाईवे

गुना में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन का नेतृत्व राघौगढ़ विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने किया। जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां नेशनल हाईवे-46 स्थित बिलोनिया के पास किया चक्का जाम किया। इस दौरान विधायक जयवर्धन गायत्री मंदिर से बिलोनिया तक खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। इस आंदोलन में बमौरी विधायक ऋषि अग्रवाल सहित गुना-अशोकनगर जिले के दिग्गज नेता और सैकड़ों किसान भी शामिल हुए। जयवर्धन अपने साथ उन किसानों के पंजीयन और स्लॉट बुकिंग के दस्तावेज भी लेकर आए थे, जिनकी तारीख मिलने के बावजूद भी सरकारी केंद्रों पर उपज नहीं खरीदी गई। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर अखिलेश जैन को ज्ञापन सौंपा।