22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

महंगा हुआ सोया तेल, युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक तेजी के कारण दामों में आया उछाल

Soya Oil- बाजार में सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में जबर्दस्त इजाफा, रिटेल में भी खाने का तेल महंगा

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Mar 22, 2026

Soy Oil Becomes More Expensive in Indore Due to Global Price Surge

Soy Oil Becomes More Expensive in Indore Due to Global Price Surge

Soya Oil- ईरान-इजरायल के बीच जारी तनावपूर्ण संघर्ष के कारण केवल एलपीजी का संकट ही नहीं आया बल्कि अन्य खाद्य सामग्रियों पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। इंदौर Indore में खाद्य तेल महंगा हो गया है। युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक तेजी के कारण सोया तेल Soya Oil के दामों में उछाल आया है। ईरान अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें उच्चतम स्तर तक पहुंच गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत सहित दुनिया भर में माल ढुलाई महंगी होने से खाद्य पदार्थों, रसोई तेल और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। इंदौर के थोक बाजार में सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। इसके साथ ही रिटेल में भी खाने का तेल महंगा हो गया है जिससे रसोई के बजट पर दबाव बढ़ गया है।

ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई और लंबी खिंचने से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 89 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा होर्मुज की खाड़ी से आता है। कच्चे तेल की कीमत बढऩे से देश में महंगाई बढ़ सकती है।

इंदौर में तेल के भाव

लूज तेल (प्रति दस किलो) :
इंदौर मूंगफली तेल 1740 से 1760
मुंबई मूंगफली तेल 1770
इंदौर सोयाबीन रिफाइंड 1505 से 1510
इंदौर सोयाबीन साल्वेंट 1450 से 1455
मुंबई सोया रिफाइंड 1500
मुंबई पाम तेल 1430
इंदौर पाम 1500
राजकोट तेलिया 2750
गुजरात लूज 1725
कपास्या तेल इंदौर 1400 रुपए

तिलहन :
सरसों निमाड़ी (बारीक) 6300 से 6600,
रायडा 5700 से 6000
सोयाबीन 3400 से 5575 रुपए क्विंटल

असर सूखे मेवों पर भी

सप्लाई प्रभावित का असर सूखे मेवों पर भी पड़ रहा है। इनकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है-
सूखे मेवे : काजू डब्ल्यू 240 नंबर 925 से 975, काजू जेएच 820 से 835, टुकड़ी 770 से 795, बादाम इंडिपेंडेट 775 से 795, कैलिफोर्निया 835 से 850, मोटा दाना 880 से 920, टांच 750 से 770, किशमिश कंधारी 425 से 475, बेस्ट 500 से 550, इंडियन 375 से 400, बेस्ट 415 से 425, चारोली बेस्ट 1850 से 1950, अंजीर बेस्ट 850 से 1150, मखाना 5, बेस्ट 1150 से 1350, पिस्ता कंधारी 2575 से 2750, पिस्ता पिशोरी 3150 से 3200 रुपए।

इंदौर मावा 360 रुपए किलो।
उज्जैन मावा 280 रुपए किलो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 10:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / महंगा हुआ सोया तेल, युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक तेजी के कारण दामों में आया उछाल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर अग्निकांड में बड़ा खुलासा, प्रेग्नेंट नहीं थी कारोबारी की बहू, 6 की जलने तो 2 की ऐसे हुई मौत

Indore Fire Tragedy businessman's daughter-in-law was not pregnant
इंदौर

Gold Silver Price Crash: सिर से पैर पर लुढ़की चांदी, सोने के दाम भी धड़ाम

Gold Silver Price Crash
इंदौर

एमपी में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख

High Court takes a tough stance on land acquisition compensation cases in MP
इंदौर

‘काश मां देख पातीं…’, मिलन की घड़ी करीब, 18 साल बाद घर लौटेंगे ‘पिताजी’

emotional father son reunion
इंदौर

अगले 48 घंटे में एमपी के 12 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी, जानें आज का मौसम

MP Weather
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.