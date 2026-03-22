महंगा हुआ सोया तेल, युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक तेजी के कारण दामों में आया उछाल

Soy Oil Becomes More Expensive in Indore Due to Global Price Surge
Soya Oil- ईरान-इजरायल के बीच जारी तनावपूर्ण संघर्ष के कारण केवल एलपीजी का संकट ही नहीं आया बल्कि अन्य खाद्य सामग्रियों पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। इंदौर Indore में खाद्य तेल महंगा हो गया है। युद्ध लंबा खिंचने से वैश्विक तेजी के कारण सोया तेल Soya Oil के दामों में उछाल आया है। ईरान अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें उच्चतम स्तर तक पहुंच गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत सहित दुनिया भर में माल ढुलाई महंगी होने से खाद्य पदार्थों, रसोई तेल और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। इंदौर के थोक बाजार में सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। इसके साथ ही रिटेल में भी खाने का तेल महंगा हो गया है जिससे रसोई के बजट पर दबाव बढ़ गया है।
ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई और लंबी खिंचने से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 89 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा होर्मुज की खाड़ी से आता है। कच्चे तेल की कीमत बढऩे से देश में महंगाई बढ़ सकती है।
लूज तेल (प्रति दस किलो) :
इंदौर मूंगफली तेल 1740 से 1760
मुंबई मूंगफली तेल 1770
इंदौर सोयाबीन रिफाइंड 1505 से 1510
इंदौर सोयाबीन साल्वेंट 1450 से 1455
मुंबई सोया रिफाइंड 1500
मुंबई पाम तेल 1430
इंदौर पाम 1500
राजकोट तेलिया 2750
गुजरात लूज 1725
कपास्या तेल इंदौर 1400 रुपए
तिलहन :
सरसों निमाड़ी (बारीक) 6300 से 6600,
रायडा 5700 से 6000
सोयाबीन 3400 से 5575 रुपए क्विंटल
सप्लाई प्रभावित का असर सूखे मेवों पर भी पड़ रहा है। इनकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है-
सूखे मेवे : काजू डब्ल्यू 240 नंबर 925 से 975, काजू जेएच 820 से 835, टुकड़ी 770 से 795, बादाम इंडिपेंडेट 775 से 795, कैलिफोर्निया 835 से 850, मोटा दाना 880 से 920, टांच 750 से 770, किशमिश कंधारी 425 से 475, बेस्ट 500 से 550, इंडियन 375 से 400, बेस्ट 415 से 425, चारोली बेस्ट 1850 से 1950, अंजीर बेस्ट 850 से 1150, मखाना 5, बेस्ट 1150 से 1350, पिस्ता कंधारी 2575 से 2750, पिस्ता पिशोरी 3150 से 3200 रुपए।
इंदौर मावा 360 रुपए किलो।
उज्जैन मावा 280 रुपए किलो।
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