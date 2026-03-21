इंदौर अग्निकांड मामले में नया खुलासा, कारोबारी के बेटे के दावे पर उठे सवाल, जांच टीम को मिले सबूत

सूत्रों के अनुसार, बिजली कंपनी के अधिकारियों ने घर में लगे स्मार्ट मीटर का कई माह का रिकॉर्ड निकाला है। इसमें जानकारी मिली है कि घर में किस समय कितने किलोवॉट बिजली जलती थी। हर 15 मिनट में कितनी बिजली जली आदि जानकारी मिली है। कारोबारी के घर का बिजली कनेक्शन 15 किलोवॉट तक सेंशन था। सामान्य तौर पर उनके घर जो उपकरण चलते थे, उनमें दो किलोवॉट बिजली जलती थी। आग लगने के पहले का डेटा भी निकाला गया है। कार अधिकांशतः रात में चार्ज होती थी। चार्जिंग के समय घर में सात किलोवॉट बिजली खपत बढ़ जाती थी। यानी एक समय में 9 किलोवॉट से अधिक बिजली खपत होती थी। घर के जले मीटर से लेकर ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर से भी रिकॉर्ड निकाला है।