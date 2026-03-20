क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल का अश्लील वीडियो वायरल! पुलिस महकमे में हलचल, जांच शुरू

MP News: इंदौर शहर में सोशल मीडिया पर वायरल एक अश्लील वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। बुधवार-गुरुवार से प्रसारित हो रहे इस वीडियो में एक युवक घर के बरामदे में आपत्तिजनक हरकत करते दिखाई दे रहा है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति क्राइम ब्रांच का हेड कांस्टेबल है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।