प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में नदारद ‘भाजपाइयों’ की बनेगी कुंडली, शामिल होंगे CM मोहन यादव !

इसके अलावा प्रदेश संगठन ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें अनुपस्थित रहने वाले कार्यकर्ताओं की जानकारी भी दी जाना है। कारण भी बताना होगा कि वे क्यों नहीं आए थे या आदतन हैं? कार्यकर्ताओं के नाम भेजे जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि भविष्य में पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी न दें या मौजूदा दायित्व से मुक्त कर दे। इधर, वर्ग में वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आने की संभावना है।