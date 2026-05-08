8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सहित एक साथ 33 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई, इंदौर में FIR दर्ज

MP news: मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 33 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

May 08, 2026

FIR against 33 Congress leaders including National General Secretary (फोटो-Patrika.com)

FIR against 33 Congress leaders: किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने गुरूवार को महाचक्काजाम आंदोलन किया। वहीं नेशनल हाईवे-3 स्थित इंदौर के पिगडंबर गांव के बाहर सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू हुआ जो शाम 4 बजे तक चला। इस आंदोलन के कारण तपती गर्मी में मार्ग पर बड़ा ट्रैफिक देखने को मिला जिससे जनता परेशान हुई। हालांकि, प्रशासन ने अब चक्काजाम करें वाले कांग्रेस नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 33 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। (MP news)

इनको बनाया है आरोपी

चक्काजाम करने पर किशनगंज पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर 33 कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाया है। इन नेताओं में राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया, झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया, बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत, जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू ठाकुर, पार्षद राजू भदौरिया, विजय बिलोनिया, सदाशिव यादव, दौलत पटेल, मोतीसिंह पटेल, शक्ति सिह गोयल, गजेंद्र सिंह राठौर, कैलाश पांडेय, सौराब पटेल, वैकुंठ पटेल, अजय धनावद, पप्पू खान, ओम पटेल, शुभम दरबार, सोहन सिहं ठाकुर, अजय रघुवंशी, दीपक डांडोरी, विजेन्द्र सिंह चौहान, अशोक सैनी, पूनमचन्द पटेल, सुरेश जिराती, विष्णु मालवीय, योगेश बीना, सुभाष ठाकुर, मनोहर सारदिया और कान्हा उर्फ कृष्णा गोयल आदि शामिल है।

पटवारी गायब, उठे सवाल

किसानों के लिए पिगडंबर में हुए चक्काजाम में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होने वाले थे, लेकिन इंदौर में होने के बावजूद वे आंदोलन में नहीं आए। इसके पीछे क्या वजह रही इसका पता लगाने में कांग्रेसी लगे हैं। सवाल उठा रहे कि पिगडंबर प्रदेशाध्यक्ष पटवारी की विधानसभा राऊ में आता है। इसके बाद भी आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुए? और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को अपने साथ लेकर इंदौर से देवास-शाजापुर लेकर क्यों चले गए? वैसे, खुलकर तो नहीं दबी जुबां में कांग्रेसियों का कहना है कि अपनी विधानसभा राऊ से ज्यादा कांग्रेसियों के न आने और आंदोलन में सम्मानजनक भीड़ न जुटने पर प्रदेशाध्यक्ष पटवारी चक्काजाम में शामिल नहीं हुए।

युवाओं ने बनाया माहौल

चक्काजाम में युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ ने माहौल बनाया, क्योंकि जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े की पुरानी टीम ने आंदोलन को सफल बनाने में पूरी ताकत लगाई। इसके साथ ही शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के साथ विधानसभा एक से दीपू यादव, दो नंबर से राजेश चौकसे व राजू भदौरिया, तीन नंबर से पिंटू जोशी की टीम में शामिल रोहित जोशी, शैलू सेन, विशाल चतुर्वेदी, चार नंबर से शैलेष गर्ग, मिन्ना भाटिया, देवेंद्र सिंह यादव, पांच नंबर से अमन बजाज, सांवेर से रीना बौरासी, देपालपुर से मोतीसिंह पटेल और महू से जीतू ठाकुर अपने साथ भीड़ लेकर पहुंचे थे। शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर और एनएसयूआइ जिलाध्यक्ष रजत पटेल ने भी ताकत दिखाई। (MP news)

ये भी पढ़ें

MP में किसानों के मुद्दों लेकर कांग्रेस का ‘महाचक्काजाम’, दो नेताओं की तबियत बिगड़ी, 4 घंटे बंद रहा हाईवे
धार
Congress Chakkajam Protest over farmers issues agra-mumbai highway closed mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 03:15 pm

Published on:

08 May 2026 03:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सहित एक साथ 33 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई, इंदौर में FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कमांडो’ की तरह तैयार होंगे आबकारी विभाग के अफसर, पिस्तौल चलाने की होगी ट्रेनिंग

Excise Department Officers
इंदौर

MP में मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायक को बता बैठे ‘कांग्रेसी’, MLA पर लगे आरोपों को बताया सही!

minister tulsiram silawat referred BJP MLA as Congressman mp news
इंदौर

PM Awas yojana: आवास निर्माण के लिए डीपीआर मंजूर, बनेंगे 10 हजार फ्लैट

Pradhan Mantri Awas Yojana
इंदौर

प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में नदारद ‘भाजपाइयों’ की बनेगी कुंडली, शामिल होंगे CM मोहन यादव !

BJP members (Photo Source - Patrika)
इंदौर

राजा रघुवंशी हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट, चारों आरोपियों को लगा तगड़ा झटका

Raja Raghuvanshi murder case
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.