MP में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सहित एक साथ 33 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई, इंदौर में FIR दर्ज

चक्काजाम में युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ ने माहौल बनाया, क्योंकि जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े की पुरानी टीम ने आंदोलन को सफल बनाने में पूरी ताकत लगाई। इसके साथ ही शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के साथ विधानसभा एक से दीपू यादव, दो नंबर से राजेश चौकसे व राजू भदौरिया, तीन नंबर से पिंटू जोशी की टीम में शामिल रोहित जोशी, शैलू सेन, विशाल चतुर्वेदी, चार नंबर से शैलेष गर्ग, मिन्ना भाटिया, देवेंद्र सिंह यादव, पांच नंबर से अमन बजाज, सांवेर से रीना बौरासी, देपालपुर से मोतीसिंह पटेल और महू से जीतू ठाकुर अपने साथ भीड़ लेकर पहुंचे थे। शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर और एनएसयूआइ जिलाध्यक्ष रजत पटेल ने भी ताकत दिखाई। (MP news)