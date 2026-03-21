अगले 48 घंटे में एमपी के 12 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी, जानें आज का मौसम

MP Weather: मजबूत व असामान्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों तक मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई। हिमालयी रेंज में बर्फबारी जारी है। इससे गर्मी के तेवर पर ब्रेक लग गया और मौसम में ठंडक घुल गई है। मध्यप्रदेश (MP Weather) में कई स्थानों पर बारिश व कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। दिल्ली-एनसीआर में सड़कें फिसलन भरी हो गईं। पंजाब में कोहरा देखा गया।