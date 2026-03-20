OTP के बिना ही खाते से उड़ा दिए 4 लाख, ये है साइबर ठगों का सबसे खतरनाक खेल

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, एपीके फाइल के जरिए मोबाइल को रिमोट एक्सेस कर लिया जाता है, जिसके बाद हैकर्स बिना ओटीपी के भी बैंकिंग ऐप तक पहुंच बना लेते हैं और खाते से रकम ट्रांसफर कर देते हैं। लसूड़िया थाना पुलिस ने आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब साइबर सेल की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि पैसा किन खातों में ट्रांसफर हुआ है और ठगी करने वाला गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक, एपीके फाइल या बैंक के नाम से आए मैसेज पर क्लिक न करें, क्योंकि एक क्लिक से पूरा अकाउंट खाली हो सकता है।