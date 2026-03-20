उद्योगपति के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा- ’10 करोड़ दो वरना..’

Bishnoi Gang Shot Fired :मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले भीलगांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बीते 16 मार्च की शाम उद्योगपति और किसान कारोबारी दिलीप सिंह राठौर के घर के बाहर आए तीन बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले ने उस समय गंभीर रूप धारण कर लिया, जब इस गोलीबारी की जवाबदारी लॉलेंस बिश्नोई गैंग ने लेते हुए 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है।