MP में अपनी ही घर में 2000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया शिक्षा अधिकारी, लोकायुक्त की कार्रवाई

खरगोन जिले के झिरन्या में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रभात परमार्थी को 2 हजार रुपए की रिश्वत (Bribe) लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारी ने शिकायतकर्ता को अपने घर बुलाकर रिश्वत की देने कहा था। यहां लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथो दबोच लिया। आरोपी ने अतिथि शिक्षक का रुका हुआ वेतन जारी करने के एवज में यह राशि मांगी थी। शिकायतकर्ता सुभाष बर्डे ने लोकायुक्त इंदौर में आवेदन देकर बताया था कि उनकी पत्नी सेवंती बर्डे शासकीय प्राथमिक विद्यालय भेडिया फलिया में अतिथि शिक्षक हैं। उनका नवंबर 2025 का वेतन लंबित है। वेतन जारी कराने के लिए परमार्थी ने 2000 रुपये की मांग की।