एमपी में 15000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया उप राजस्व अधिकारी, लोकायुक्त की कार्रवाई

एक दिन पहले ही गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को रतलाम में भी उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैलाना तहसील के पटवारी कैलाश वडखिया को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था। रिश्वतखोर पटवारी कैलाश वडखिया अडवानिया गांव के रहने वाले जीतेन्द्र पाटीदार से 5 एकड़ जमीन का सीमांकन करने के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था और सौदा 23 हजार रुपये में तय हुआ था। रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर पटवारी आवेदक से 3 हजार रुपये पहले ही ले चुका था और उसके बाद आवेदक ने लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत की थी और जाल बिछाकर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर पटवारी कैलाश वडखिया को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा था।