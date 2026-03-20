राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण हादसा, खड़े ट्रैक्टर में जा घुसी बेलगाम दौड़ती कार, 2 की मौत 2 गंभीर

Horrific Accident : ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा और जागरूकता अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, एमपी हर रोज सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। जबकि, इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ऐसा ही एक भीषण हादसे की जानकारी से जुड़ा मामला सूबे के अनूपपुर से सामने आया है। यहां कार और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर से दो लोगों की स्पाट पर ही मोत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।